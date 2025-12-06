Gカップ軽トラ女子として話題のグラビアアイドル・三田悠貴さんの「等身大抱き枕カバー」が、アイドル誌『BOMB』の公式グッズサイト「ボムアイドル工房」で発売が始まりました。



【写真】サスペンダー隠しや透けレース…三田悠貴さんがビキニを超えたセクシー衣装で悩殺

放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、軽トラ女子としても知られる三田さん。同商品は、実際のサイズ感を間近に体感でき、やわらかくもっちりとした肌触りの国内最高級の生地（2wayトリコット）を使用しています。水着衣装別3タイプで展開しており、商品は直筆サイン入りです。



ー等身大グッズって出したことありますか？



三田：等身大のものは初めてです。私、抱き枕っておうちになくて分かんないんですけど、でも男の人からしたら私と添い寝ができるような感じじゃないですか？もう極楽天国ですよね。



ーどういう風に使ってほしいとかってありますか？



三田：全部コンプリートしてもらって、その時の気分で私のカバーを使って、クッション入れてもらって添い寝してもらったり、壁に飾ってもらったり。天井とかに貼ってもらって、寝るときも上にいるし、起きるときも私がいてみたいな感じで(笑)。



ー12月13日に発売記念イベントを予定されていますが、今のお気持ちはいかがですか？



三田：写真集イベントの1年後に等身大の抱き枕が発売されて、イベントができるっていうのはすごくありがたいですし、みなさんのおかげでお仕事になっていますので、写真集ぶりのファンの方は1年ぶりに会いに来ていただけたらうれしいです！



【三田悠貴さんプロフィル】

1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。B96・W59・H88。血液型A型。1st写真集『み・た・い？』絶賛発売中。電子版写真集『side-B：昼からみ・た・い？』『side-B：夜もみ・た・い？』も発売中。『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』（CBCテレビ 火曜23時56分〜ほか）で軽トラ女子三田としてレギュラー出演中。その他の最新情報はX《@mitachan_y》、Instagram《mitachan_y》などでチェック。リップ所属