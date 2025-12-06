【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】妻がビシッ！「服の管理はあなたが担当」＜第7話＞#4コマ母道場

お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。

第7話　理想論ばかり言うなら……【次男嫁の気持ち】



【編集部コメント】

ハルミさんはお子さんたちの洋服を、取っておくもの、捨てるもの、おさがりにあげるもの、売るものと選別して整理してきたのだそう。ハルミさんの家には3人の子どもがいるので、洋服をいちいち取っておいたらものすごい量になりますよね。だいたい季節ごとの衣替えですら大変なのに！　洋服の整理をしてくれた妻に対してお礼を言うならまだしも文句を言うなんて……。ハルミさんの冷静な切り返しの通り「だったらご自分でやってくださいね」ということなんですよ？　リョウヘイさん！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙