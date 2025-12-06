『ゼクシオ14』が『G440 MAX』を抜いて、2週連続で1位！「5番ウッドが売れています」【FW売り上げランキング】
フェアウェイウッド部門では、発売から2週連続で『ゼクシオ14』が1位。今年ずっと1位をキープしていたピン『G440』が2位、テーラーメイド『Qi35』が3位となった。『ゼクシオ14』の好調ぶりについて、有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんはこう語る。
【写真】『ゼクシオ14』と『G440 MAX』の構えた顔はこんな感じ
「全国的に『ゼクシオ14』は好スタートを切ったと思います。フェアウェイウッドは“ドライバーが売れれば連動して売れる”という傾向が強いのですが、今回の『ゼクシオ14』ドライバーは調整機能がついたことで、これまで『ゼクシオ』に興味のなかった層にも購入されています。そのドライバー人気が、そのままフェアウェイウッドにも波及しています」フェアウェイウッド自体の評価については、「ゼクシオらしいやさしさがあって、球が上がりやすく、飛距離性能も高いという声が多いですね。特に人気なのが5番ウッドです。昔は3番・5番の組み合わせが主流でしたが、最近は5番・7番の2本でセッティングする人が増えています。4番ウッドの人気も高くなってきています」初代から25周年、14代目となる『ゼクシオ14』は従来のゼクシオユーザーだけではなく、新規ユーザーも取り込んでいる。【フェアウェイウッド売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ ゼクシオ142位 ピン G440 MAX3位 テーラーメイド Qi35 MAX※データ提供：矢野経済研究所、11月24日〜11月30日のデータ◇ ◇ ◇女子プロの使用FWを調査。関連記事『FWはやや古い方がスピンが入って飛び過ぎない？ 吉田優利、佐久間朱莉、川春花が手放せない名器とは？』で詳細をチェックできる。
