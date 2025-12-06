「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）

ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦する同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が６日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。昨年５月に当時ＷＢＡ世界同級王者のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に敗れて以来、自身２度目の世界挑戦となるが、大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「練習やスパーリングを見ていて、前回の世界戦より１０倍調子がいい」と太鼓判。桑原も「モチベーションはＭＡＸです。（前回の調子が１００なら？）１０００！（会長が言うように）１０倍なので（笑）」と自信をみなぎらせた。

４度目の防衛戦となるオラスクアガは世界３階級制覇王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝の盟友とあって、来年５月に対戦が計画されている世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのドリームマッチに向けた“代理戦争”の様相も呈す。桑原も「なんとなく（その意識）はあった。負けられない理由が増えた」とうなずき、尚弥は１７日当日も来場予定だけに「気合が入りますね」と発奮した。

また、今回、尚弥からは「チャンスだから頑張れよ」と激励を受けたほか、マススパーリングの相手も４ラウンド務めてくれたという。「オラスクアガ選手のモノマネというか、似た動きでマスをしていただき、アドバイスもいただいた。（効果は）めっちゃあって、やっぱ何でもできるな、この人…って（笑）」と、モンスター級のサポートに感謝を込めた。