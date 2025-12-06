サッカー・スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督がＷ杯抽選会のあとメディア対応、「我々には大きな責任があり、このＷ杯で何か重要なことをしたいと思っていて、それは良いグループリーグをすることから始まる」と話した。

スペインが優勝候補に推される状況について監督は「感謝はするが、それが何かを保証するものではない。我々にとって賞賛が自分達を弱くすることはなく、全く反対」だとした。

グループリーグで首位通過するする重要性について「さっき（アルゼンチン代表監督の）スカローニと顔を合わせ、２チームのうちのどちらかが２位通過すれば決勝トーナメント初戦で対戦することになると話した。自分たちコントロールできるのは自分達のことで、それはグループ１位になるようにするということであり、次のラウンドで勝って行くということ。それが唯一コントロールできることになる」とした。

Ｈ組のグループリーグ最終戦の相手がウルグアイだという点に関しては「その前の２試合で勝つようにやらなければならない。カーボベルデは初出場で、サウジアラビアは前回大会でアルゼンチンに勝っている。最終戦にどう辿り着くか見て行くことになるが、私にとって（グループリーグの）３試合は同じ難易度」だした。