AKB48 20周年記念コンサートPart2は「RIVER」で開幕 小嶋陽菜「最年長がんばってま〜す！」【出演OG一覧＆セットリストあり】
AKB48は6日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2』を開催した。
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋みなみをはじめ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依らが参加した。
旧overtureが流れると、日本武道館の空気も一気に熱を帯び始め、1曲目「RIVER」で高橋の「AKB〜48！」の掛け声で一気に火がつく。高橋も「楽しむ準備できてますか？いくぞ〜！！」とあおりで盛り上げた。その後、「重力シンパシー」、「10年桜」、「君のことが好きだから」、「少女たちよ」をOG全員参加で立て続けに披露し、オープニングからお祭り騒ぎの大熱狂となった。
MCでは、2日連続の出演となった高橋が疲れを見せる中、「私より疲れている人がいる」といい、37歳できょうの出演者の中で最年長となる小嶋に振ると「最年長がんばってま〜す！新旧AKBオタのみんな元気〜」と当時と変わらぬゆるさで呼びかけていた。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
【6日夜公演 OGゲスト11人】
高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2
セットリスト
M00. overture ※旧overture
M01. RIVER
M02. 重力シンパシー
M03. 10年桜
M04. 君のことが好きだから
M05. 少女たちよ
M06. カッコ悪い I love you!
M07. 波乗りかき氷
M08. 純愛のクレッシェンド
M09. 口移しのチョコレート
M10. 逆転王子様
M11. それでも好きだよ
M12. ハート型ウイルス
M13. 愛しさのアクセル
M14. アイドルなんかじゃなかったら
M15. どうしても君が好きだ
M16. あの夏の防波堤
M17. Seventeen
M18. 君と虹と太陽と
M19. ポニーテールとシュシュ
M20. 涙サプライズ！
M21. 真夏のSounds good!
M22. Everyday、カチューシャ
M23. 大声ダイヤモンド
M24. Beginner
M25. 根も葉も Rumor
M26. ひこうき雲
アンコール
EN01. Oh my pumpkin!
EN02. 恋するフォーチュンクッキー
EN03. 夕陽を見ているか？
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
