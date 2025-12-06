「明治安田Ｊ１、京都２−０神戸」（６日、サンガスタジアム）

吉田孝行監督（４８）の退任が決まっている神戸は最終節を飾れず、５位でシーズンを終えた。

試合は序盤から京都に主導権を執られ、前半にコーナーキックからＦＷマルコトゥーリオに、後半にはＦＷラファエルエリアスに得点を許した。攻撃は４本のシュートに抑えられ、１点を奪うことはできなかった。９月２７日・清水戦を最後に勝ち星から遠ざかり、６戦未勝利のままリーグ戦を終えた。

試合後、吉田監督は「１失点目で相手のスタジアムの雰囲気も大きく影響した。後半は自分たちの押し込んだシーンもあったが、２点目が試合を難しくした。選手たちは最初から最後までしっかりと戦ってくれたし、みんな手を抜いていないしよくやってくれた」と振り返った。試合後は神戸サポーターに送られ「敗戦の中でも自分（の名前）のコールをしてくれた。本当に申し訳ない気持ち。勝たせたかった。そういう姿を見せたかった」と無念の表情を浮かべた。

３年半を振り返り「試合に出られなくても腐らずにやってくれた選手たちがいるし、試合に出る選手は責任を感じながらやってくれている。神戸の良さは練習から手を抜かない雰囲気。そこを作っているのはここ３年半支えてきた選手たち。今後は新しい監督が来て新しいサッカーで戦術も変わるから何とも言えないが、そういう神戸らしさは継続していてもらえたら」と、チームの良さをかみしめた。

吉田監督と戦う試合は残り、９日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート成都戦（ノエビアスタジアム神戸）だけ。ＤＦ酒井高徳は「神戸のスタイルを代名詞として言えるようになったサッカーをたかさん（吉田監督）が作ってくれた」と感謝した。さらに「結果が出た分、それをベースでクラブは進んでいくべきだと思うし、長く続けば続くほど、どこかで変化も大事になってくると思うが、神戸の目指すスタイルをたかさんが作ってくれた」と来季に向けて提言もした。