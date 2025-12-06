TWO-MIX 30周年記念アルバム収録内容決定！ジャケットは漫画『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光』のイラストレーター・小笠原智史による描き下ろし！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

メインボーカル・作曲を担当する高山みなみと作詞・作曲・編曲を手掛ける永野椎菜によって1995年4月29日に結成され、『新機動戦記ガンダムW』・『名探偵コナン』他、数多くの主題歌をヒットさせてきた伝説のユニットTWO-MIX。

2025年に結成30周年を迎えたことを記念して発売される30周年記念アルバムの収録内容が決定した。

『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』は、発売当時の音源がTWO-MIX 永野椎菜 監修のもと、最新技術でリマスターされ、より鮮やかなサウンドとなった『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤！さらには、当時テレビ放送で流れた耳馴染のあるSE（効果音）が入ったTVオンエア版も収録！最終回直前から使用されたため、本放送では数回しか流れなかった『新機動戦記ガンダムW』後期OPテーマ「RHYTHM EMOTION」は、SE（効果音）が入ったTVオンエア版が今まで発売されたことはなく、CD音源化するのは今回が初となる。また、2025年7月に、YouTube「ガンダムチャンネル」にて公開され、瞬く間に600万再生を越えて大きな話題となった『【30周年記念映像】新機動戦記ガンダムW-Operation30th-』のためにTWO-MIX 永野椎菜が制作を手掛けた「Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜」も今回初めて収録となる。

そして、『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』では、『新機動戦記ガンダムW』各主題歌が30周年を迎えて新たにアップデート！当時のボーカルトラックを原音から新たに調整し、TWO-MIX 永野椎菜が全トラックを新規アレンジ制作。まさに最新ver.として主題歌が生まれ変わった30周年記念CDとなる。インストゥルメンタルの新曲「THE END OF THE ENDLESS WALTZ-プレリュード」は、TWO-MIX 永野椎菜が、時代を共に駆け抜けた『新機動戦記ガンダムW』という盟友に対して捧げる『新機動戦記ガンダムW』30th anniversaryテーマ曲。全6曲で紡がれる『新機動戦記ガンダムW』組曲を是非堪能してみてほしい。

そして、『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』・『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』2作品のジャケットイラストは、漫画『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光』を連載し、『TWO-MIX 25th Anniversary ALL TIME BEST』でもイラストを提供した小笠原智史による描き下ろしイラストが決定！

まだまだお楽しみは控えており、続報はTWO-MIX 30周年公式SNSで随時告知される予定。是非、アルバムの完成を楽しみに待っていてほしい。

●リリース情報

『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』

TWO-MIX

2026年3月18日発売

定価：￥2750（税込）

品番：KICS-4241

＜収録内容＞

M1.JUST COMMUNICATION

M2.RHYTHM EMOTION

M3.WHITE REFLECTION

M4.LAST IMPRESSION

M5.JUST COMMUNICATION〈1995-TV ON AIR EDITION-〉

M6.RHYTHM EMOTION 〈1996-TV ON AIR EDITION-〉

M7.Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜（新機動戦記ガンダムW-Operation30th-）

全曲：30th Anniversary DIGITALLY REMASTERED

『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』

TWO-MIX

2026年3月18日発売

定価：￥3300（税込）

品番：KICS-4242

＜収録内容＞

M1. THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-（『新機動戦記ガンダムW』30th Anniversary Theme）

M2. JUST COMMUNICATION -EW-

M3. RHYTHM EMOTION -EW-

M4. WHITE REFLECTION -EW-

M5. LAST IMPRESSION -EW-

M6. THE END OF THE ENDLESS WALTZ -FINALE-

