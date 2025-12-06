「両片想い」がバズリ中・DXTEEN大久保波留＆寺尾香信、頭コツンが可愛い オールホワイトコーデでスタイル際立つ【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留と寺尾香信が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】人気男性アイドル、仲良しペアランウェイ
スタイルの良さが際立つオールホワイトコーディネートに、シルバーのチェーンネックレスを合わせて登場した2人。トップでは頭をコツンと寄せ合った。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
◆大久保波留＆寺尾香信、オールホワイトコーデでペアランウェイ
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
