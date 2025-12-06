９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子がうれしい出来事を伝えた。

中川は６日、自身のインスタグラムを更新。「信じられないミラクルロマンスな嬉しい出来事が、、！！ な、な、なんと セーラームーンの作者さま 武内直子さまから双子にお祝いプレゼント かわいいイラストとタオルがとどきました、、、！！！ うわああああああああ」と記し、「セーラームーン」の作者である武内直子さんから手書きのメッセージ入りの出産祝いが届いたことを興奮気味に報告。

「夢？！夢よりすごいミラクル！！ ありがとうございます！！家宝！！かわいい ルナ、アルテミス、ダイアナかわいい！！ 生きてて良かった、、！ セーラームーンは私が人生で１番描いた人物です 冗談ぬきに本当にいまでも毎日セーラームーンのことが頭をよぎるくらい人生そのもの大好きビッグバン 幼少期セーラームーンのおかげで、この世にはこんなにもたくさんの素敵があふれてるんだ！と教わりました」と、セーラームーンへの思いを語った。

「言葉にできないくらい大好きなセーラームーン 本当に本当にありがとうございます 双子たち良かったね 本当にすごいね

いつかいかに凄い素晴らしいことかを伝えなきゃ」とつづった。

この投稿には、「わー！セーラームーンすごい」「うわぁ！素敵ですね」「素晴らしいサプライズですね セーラームーン信者にとっては武内直子先生はもはや神様！」「ほんとすごい事！」などのコメントが寄せられた。