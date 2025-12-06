ニッキューナナ・峯シンジが12月3日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、新曲「月満華」のミュージックビデオの制作秘話を明かした。

単独ライブではコントだけでなく、楽曲も披露しているニッキューナナ。11月30日、新曲「月満華」のミュージックビデオをYouTubeで公開した。

こっちゃん選手は「いろんなMVを作ってる人、マジすごいなと思って！だって、構成も演出も全部考えて、衣装も用意して！」と、音楽業界の制作者たちに敬意を示した。

昨年11月から12月にかけて開催した単独ライブ「プリケツ」で「月満華」を披露し、ミュージックビデオの公開までに約1年かかった。

それもそのはずミュージックビデオの撮影から映像の構成、撮影スタジオの手配、衣装の用意などの作業を全て二人で行っている。作業量の多さから、峯シンジも「スタッフを雇わないと..」と漏らした。

「月満華」のミュージックビデオは、昔の日本を舞台にしたアニメ風の映像に仕上がっている。そのため、お化け屋敷風のスタジオや東京・浅草にある和風のスタジオで撮影。また、刀を使うシーンは撮影できる場所がなく、苦労したという。

峯は「好きなものを全部ぶち込めと思って。そんときにゼルダ配信とかね、めちゃくちゃやってて、ゼルダ大好きだったから。曲の途中で『赤い月が来ます』みたいな」「敵役もどう見ても『あの漫画のあのキャラだろ』みたいな」と、ゲーム「ゼルダの伝説」シリーズや某漫画などの影響を多分に受けていると明かした。

中にはあからさまなシーンもあるため、こっちゃん選手は「濁したいけど、だいぶ！」と語った。

峯は「インスパイアされたって言い方にしときますけど！相当強くインスパイアされた感じのMVになってます！」と、あくまで“インスパイア”であることを強調した。

アニメ「闘牌伝説アカギ ～闇に舞い降りた天才～」を一気見して思ったことやこっちゃん選手の日記などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、12月10日（水）19時頃。

