与田祐希が主演を務めるドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBS毎日放送）が12月4日に最終回を迎えた。与田が撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像】与田祐希、衝撃の鼻血セルフィー）

与田は「昨日最終回を迎えました」「強くて弱くて、まっすぐでちょっとだけ品がなくて、人間らしい加菜子と走り抜いた夏とっっても楽しく充実していました！みてくださった皆様死ぬバズチームの皆様本当にありがとうございました！！」と綴り、告発系インフルエンサーと化した“タパ子“こと浅野加菜子として金髪に寝巻きで鼻血を出したセルフィーのほか、共演の矢野聖人、森香澄、星乃夢奈、鈴木仁、池田鉄洋らとの記念写真をアップしている。

投稿には原作漫画のふせでぃが「タパ子演じてくれて本当にありがとうございました」カッコよかったです！！」とコメントしており、それに与田が「貴重な経験になりました」「ありがとうございました！」と感謝を伝えている。コメント欄には「ギャル祐希可愛かった」「傷だらけも美しい」などの反響が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）