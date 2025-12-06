陸上界のレジェンド、福士加代子さんがジュニア選手たちを指導する特別教室が、岡山市北区で開かれました。

【写真を見る】陸上界のレジェンド 福士加代子さんが陸上教室ジュニア選手たちを指導 「頑張るっていうことは短くしたいので」【岡山】

（福士加代子さん）

「上げる時よりは下げる時、この下にする時に力を入れてもらって」

福士加代子さんは五輪に4大会連続出場した陸上界のレジェンドです。

教室は天満屋の百貨店100周年を記念し開かれたもので、小学生から高校生までのおよそ50人が参加、ウオーミングアップの方法を学んだあと、

足は下に落とすのが重要でその反動で足を上げ、あとは力を抜くといった具体的な指導を受けました。

（福士加代子さん）

「とにかく頑張るっていうことは短くしたいので、どれだけ体が楽に動かせるかというところをのばしていきたいな」

（参加者）

「やったことない動きとかで軽い感じがしました」

「普段教えてもらえないことを、いろんなこと教えてもらえて、これからのことにつながるなと思いました」

主催した天満屋では、今後も地域のスポーツの発展に貢献したいと話しています。