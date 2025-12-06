「世界的スキャンダル寸前」「退屈で長い」W杯組分け抽選会を欧州メディアが痛烈批判！「不快」「いかにサッカーが二の次になっているか」
現地12月５日、北中米ワールドカップの組分け抽選会がアメリカの首都ワシントンD.C.で行なわれた。
ポット２の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。
物議を醸しているのが、抽選会の内容だ。
アメリカのドナルド・トランプ大統領への「FIFA平和賞」の授与や、その米大統領及びFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長らのスピーチ、ライブパフォーマンス、レジェンドへのインタビューなど、とにかく抽選がなかなか始まらなかったのだ。
クロアチアのメディア『sportske novosti』は、「式典は世界的なスキャンダル寸前だった」と見出しを打ち、痛烈に批判した。
「抽選会は、アメリカ大統領とFIFAのインファンティーノ会長によって、政治色が強く、不快な賛美の場と化した。数々のレジェンドが登場した、退屈で長いイベントの中で、ワールドカップではサッカーがいかに二の次になっているかを改めて認識させられた」
少なくとも「長い」という部分は、多くの人の共感を得るに違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
ポット２の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。
物議を醸しているのが、抽選会の内容だ。
アメリカのドナルド・トランプ大統領への「FIFA平和賞」の授与や、その米大統領及びFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長らのスピーチ、ライブパフォーマンス、レジェンドへのインタビューなど、とにかく抽選がなかなか始まらなかったのだ。
「抽選会は、アメリカ大統領とFIFAのインファンティーノ会長によって、政治色が強く、不快な賛美の場と化した。数々のレジェンドが登場した、退屈で長いイベントの中で、ワールドカップではサッカーがいかに二の次になっているかを改めて認識させられた」
少なくとも「長い」という部分は、多くの人の共感を得るに違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】