「次の代表監督に相応しい」わずか９年で５度のJ１制覇！ “偉業”達成の鹿島指揮官に期待の声続々「文句なしの名将」「有能すぎる」
J１首位の鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスに２−１で勝利。勝点１差で追う２位の柏レイソルを振り切り、優勝を飾った。
今季から鹿島を率いる鬼木達監督は、就任１年目でいきなりリーグ制覇。川崎フロンターレ時代には７つの主要タイトルを手にしており、歴代監督最多となる５回目のJ１の頂点に。また、複数クラブでのリーグタイトル獲得は史上初となる。
川崎時代の2017、18、20、21年に続いて、監督歴わずか９年で５度のJ１優勝。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの名将に、SNS上でファンからも「凄い実績だわ」「鬼木監督が日本代表を率いた世界線を見てみたい」「有能すぎる」「偉業…本当に圧巻」「次の代表監督に相応しい」「頼む海外挑戦してくれ」「文句なしの名将」といった期待と称賛の声が多く上がった。
新たな歴史を刻んだ指揮官とともに、再び王者の風格を示した鹿島。来季の戦いにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
