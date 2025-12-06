「レイソル惜しかった」鹿島優勝でJ１終幕、最終順位表に反響「京都３位だ！」「ヴェルディ17位は心配」
J１がついに終幕した。
12月６日にJ１第38節（最終節）の10試合が各地で開催。鹿島が２−１で横浜FMを下し、９年ぶり９度目のリーグ優勝を飾った。柏は町田に１−０で勝利も、鹿島に１ポイント差で及ばず、２位でフィニッシュ。京都は神戸に２−０で快勝し、クラブ史上最高位となる３位でシーズンを終えた。
試合後にJリーグの公式XがJ１の最終順位表を公開。SNS上では、以下のような声があがった。
「鹿島優勝おめでとう！」
「岡山が昇格組最上位とは予想外」
「鹿島と柏の勝点も得失点差も１差...」
「京都３位だ！」
「マリノスの起死回生がすごすぎる」
「ヴェルディ17位は心配になる」
「レイソル惜しかった」
「東京勢は全員残留」
「今年のJ１面白かった！」
なお、J１最終節の結果は以下のとおり。
鹿島 ２−１ 横浜FM
浦和 ４−０ 川崎
柏 １−０ 町田
FC東京 １−１ 新潟
清水 １−２ 岡山
名古屋 １−０ 福岡
京都 ２−０ 神戸
G大阪 ４−１ 東京V
C大阪 １−３ 横浜FC
広島 ２−１ 湘南
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鹿島が９年ぶり優勝！ 雌雄を決したJ１最終順位表！
