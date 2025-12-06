Aooo初のZeppツアー開催決定！2ndアルバムの発売も発表＆新曲「スターサイン」配信リリース
Aoooが、2026年5月より自身初となるZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』を開催する。
■全国7都市に加え、海外公演も予定
12月6日に東京ガーデンシアターで開催されたワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』で発表した。国内は札幌・広島・名古屋・大阪・福岡・仙台・東京の7都市で開催。さらに海外公演も予定している。海外公演の詳細は後日発表される予定。
国内公演のチケットの最速抽選申し込みは、12月6日から12月21日23時59まで実施される。
さらに、2026年6月3日に2ndアルバム（タイトル未定）をリリースすることが決定。楽曲やクリエイティブは鋭意制作中で、制作過程も順次公開される予定だ。
また、12月7日より2ndアルバム収録の新曲「スターサイン」の先行配信がスタートする。本楽曲は、『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』のためにメンバー4人全員で作詞作曲。Aoooのこれまでの軌跡とこの先の未来を照らすような、きらめきが溢れた楽曲に仕上がっている。
■リリース情報
2025.12.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「スターサイン」
2026.06.03 ON SALE
ALBUM『タイトル未定』
■ライブ情報
Aooo Live Tour“RINGRING”
[2026年]
05/08（金）北海道・Zepp Sapporo
05/10（日）広島・BLUE LIVE 広島
05/13（水）愛知・Zepp Nagoya
05/15（金）大阪・Zepp Namba
05/21（木）福岡・Zepp Fukuoka
05/24（日）宮城】仙台GIGS
05/29（金）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
■関連リンク
Aooo OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/