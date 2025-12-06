Aooo初のZeppツアー開催決定！2ndアルバムの発売も発表＆新曲「スターサイン」配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aoooが、2026年5月より自身初となるZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』を開催する。

■全国7都市に加え、海外公演も予定

12月6日に東京ガーデンシアターで開催されたワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』で発表した。国内は札幌・広島・名古屋・大阪・福岡・仙台・東京の7都市で開催。さらに海外公演も予定している。海外公演の詳細は後日発表される予定。

国内公演のチケットの最速抽選申し込みは、12月6日から12月21日23時59まで実施される。

さらに、2026年6月3日に2ndアルバム（タイトル未定）をリリースすることが決定。楽曲やクリエイティブは鋭意制作中で、制作過程も順次公開される予定だ。

また、12月7日より2ndアルバム収録の新曲「スターサイン」の先行配信がスタートする。本楽曲は、『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』のためにメンバー4人全員で作詞作曲。Aoooのこれまでの軌跡とこの先の未来を照らすような、きらめきが溢れた楽曲に仕上がっている。

■リリース情報

2025.12.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スターサイン」

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■ライブ情報

Aooo Live Tour“RINGRING”

[2026年]

05/08（金）北海道・Zepp Sapporo

05/10（日）広島・BLUE LIVE 広島

05/13（水）愛知・Zepp Nagoya

05/15（金）大阪・Zepp Namba

05/21（木）福岡・Zepp Fukuoka

05/24（日）宮城】仙台GIGS

05/29（金）東京・Zepp Haneda（TOKYO）

