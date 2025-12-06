◇明治安田J1リーグ最終第38節 京都2―0神戸（2025年12月6日 サンガS）

明治安田J1リーグは10試合が行われ、京都は02年の5位を超えるクラブ史上最高位となる3位と躍進した。FWマルコ・トゥーリオ（27）とFWラファエル・エリアス（26）の得点で神戸に2―0で勝利。チョウ貴裁監督体制6年目となる来季は悲願のリーグ優勝を目指す。

魂の叫びだった。神戸戦で快勝。それでも試合後のセレモニーでチョウ貴裁監督は「悔しいです！」と絶叫。「3位は誇れるかもしれないですが、これをメモリアルの日にしちゃいけない。こんなに悔しくて、幸せな思いができる自分は恵まれている。たくさんの涙を5年間、流し続けてきた。今後はうれし涙に変えて、京都中を熱狂させましょう！」と時折、言葉を詰まらせながらシーズンを総括した。

J1復帰を果たした22年以降の3年間は残留争いに巻き込まれたが、今季は一時首位に立つなどJ1で旋風。ラファエル・エリアスやFW原太智ら強力3トップを欠いた試合が多くてもFW長澤駿ら全員でカバーし、残り3試合となるまで優勝の可能性を残した。縦に速い攻撃、ハイラインを敷いた攻撃的な守備、そして効率的なビルドアップ。チームとして大きく成長した。

「来季のスタートは今から始まっている。ストーブリーグでどういう動きがあるかは分からないですけども、来年2月から始まるシーズンに向けて気持ちは切り替わっている。3位の結果に奢らずにやっていきたい」

スタッフや選手の入れ替えはあるが、指揮官は来季も指揮。オフには恒例の欧州行脚をし、今冬はバルセロナ（スペイン）の試合を見て吸収できるものは吸収するつもりだ。より強い京都を作り上げ、悲願のタイトルをつかみ取る。