「柔道・グランドスラム東京大会」（６日、東京体育館）

女子５２キロ級決勝が行われ、２５年世界選手権女王の阿部詩（パーク２４）が、坪根菜々子（自衛隊）に優勢勝ちして２３年大会以来５度目の優勝を飾り、２６年世界選手権（同１０月、バクー）代表に内定した。失意の底に沈んだパリ五輪の翌年。出場した４大会を全て制し、２０２５年を無敗で締めくくり、「次につなげることができて安心している」とうなずいた。

モンゴル選手との１回戦は袖釣り込み腰で技ありを奪って優勢勝ちし、続く大森生純（ＪＲ東日本）との準々決勝も有効を守り切って勝利した。決勝は坪根と対戦。２分過ぎに大外刈りで有効を奪って勝負を決めた。

試合後には、ろっ骨を折っていたことを告白。痛みは１０月から感じていたが、大会２週間目に判明したという。不安にも襲われて棄権もよぎったが、それでも出場を決意したのは「ロサンゼルス五輪のことを考えると、靱帯（じんたい）が切れていても畳に立たないといけない」と強い覚悟があったから。「寝技にならないで立ち技でやるしかない」と戦術を絞り、優勝をつかんで見せた。

２回戦敗退で涙に暮れたパリ五輪の直後は、何も手がつかないほどの精神状態だった。しかし、同１０月に練習を再開すると「畳の上で戦うことが一番の生きがい。戦うべきことが自分」と、自然と柔道家としての気持ちが沸いて再起。今年２月のグランドスラム・バクー大会で復帰戦Ｖを飾ると、そのまま４月の全日本選抜体重別選手権、６月の世界選手権、そしてこの日のグランドスラム東京大会も制覇し、２０２５年を全勝で終えた。

来年６月からは、２８年ロサンゼルス五輪のシード権に関わるポイントレースが始まる。内定した２６年世界選手権で優勝すれば、階級内の序列的にも３大会連続の夢舞台が大きく近づくことになる。一度は失意の底に沈んだヒロインは「また１段と成長できた」。リベンジの五輪へ、確実に進んでいく。