がん闘病で命に向き合う坂田佳子と熱烈ファン…自身に重ねたきゃりーぱみゅぱみゅ、子育てと大切な人との別れで痛感したこと
●余命半年宣告…「もう一度、あの歌を」
アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、7日・14日の2週にわたり放送される「生きる歌2 〜帰ってきた三角公園の歌姫〜」。大阪・西成で命の叫びを響かせるジャズシンガー・坂田佳子(52)を追った作品の続編だ。
坂田の歌に救われたというファンの姿に、自身とファンの関係性を重ねたというきゃりー。さらには、子育てや大切な人との別れを経験したことにより、「1日1日を大切に生きる」ことを痛感したと語る――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当したきゃりーぱみゅぱみゅ
○三角公園に再び響き渡る歌声
日雇い労働者の街として知られる大阪・西成の通称「三角公園」で“魂の歌”を響かせてきた坂田佳子。かつては高級ホテルでも歌う実力派だったが、酒による問題行動で仕事を失い、夫からは見放され、この街に流れ着いた。感情むき出しの歌声はSNSで話題となり、「三角公園の歌姫」と話題になる一方、興味本位でカメラを向ける客とのトラブルが続き、“見せ物”になっている現実に苦しんでいた。
そんな坂田の歌に救われたのが、ステージ4のがんで医師から「余命半年」を告げられた仁美さん(57)。YouTubeで偶然出会った歌声が生きる力となり、「1日でも長く佳子さんの歌が聴きたい」とライブに通い続けた。
しかし、坂田自身も“がんの疑い”を抱えながら歌い続けていた。体調は急激に悪化し、歩くことさえつらくなる日々。やがてライブで歌うことも難しくなり、仁美さんは「もう一度、あの歌を」と願う。
そんな中、坂田は「三角公園に降臨します」とSNSに投稿。原点である公園に戻る決意だった。そして当日。三角公園に帰ってきた坂田の前に、余命宣告を受けた仁美さんが涙ながらに姿を見せる。不器用で、まっすぐで、聴く人の心を突き動かす坂田佳子の歌声が再び、三角公園に響き渡るのだが…。
店先のライブで歌う坂田佳子 (C)フジテレビ
○「一本の映画を見終わったような気分」
2年前に続き坂田佳子のドキュメンタリーに声を吹き込み、前・後編の収録を終えて、「一本の映画を見終わったような気分でした」と第一声を発したきゃりー。「前回も佳子さんの生き様を叩きつけられたような感じで衝撃を受けたのですが、今回もところどころで暴走しながらも、憎めない、愛される人なんだなと思いました」といい、その理由を「すごく繊細でもあるんですよね。それに一つ一つの言葉が本当に嘘偽りなくて、こんなにもまっすぐ刺さる言葉があるんだと衝撃を受けました」と語る。
それと同時に、パワーも受け取ったのだそう。「佳子さんを見ていると、自分が小さなことでくよくよしたり落ち込んだりしていたら、“そんなの関係ないよ”と言ってくれそうな感じがしますよね。これくらいタフに生きられたらいいなと思いました」と刺激になったようだ。
坂田にとっての「三角公園」という存在を見て、「自分に合った“居場所”を見つけるということが、すごく大切なんだなと思いました。音楽をやる多くの人が、武道館で歌って人をたくさん幸せにしたいという気持ちを持っていると思いますが、佳子さんには西成がフィットする場所なんだというのが伝わってきたんです」という。
翻って、きゃりー自身の“居場所”は、「産休期間を経て、ファンの人がいてくれる場所だなと改めて思いました。ファンクラブの掲示板に皆さんが書き込んでくれて応援してもらっているのを見ると、本当にそれがエネルギーになるんです」と明かした。
●大切な人を失って「ちゃんと愛を伝える人生にしたい」
今回一つの軸として描かれるのは、坂田と仁美さんの絆。その姿を見て、「本当に感動しました。それは撮っているディレクターさんの愛も感じたからです。ただお仕事で密着しているということではなくて、心から応援しながら追いかけていたのが伝わってきました」と受け止めた。
そして、「私にも、初期の頃からずっとライブに来てくださって、海外公演まで足を運んでくださる方がいるんです。移動行程も一緒になるから、同じ飛行機で“あっ、ありがとうございます”ってお会いしたりすることもあって、うれしいですね」と、自身のファンとの関係性を重ね、「私は、いろんな悩みを抱えてネガティブになっている人たちに、自分の楽曲を聴いてポジティブになってもらえたらと思って音楽の力というものを信じているので、きっと闘病中の仁美さんにもいい効果があったのだと思います」と想像した。
がんと闘病する2人の姿を見た一方、自身は子育ての日々を送る中で、「1日1日を大切に生きる」ことを痛感したというきゃりー。「関係としては母と子ではあるのですが、ベビーから学ぶことがたくさんあるんです。些細なことで爆笑したり、小さな幸せを感じる機会がすごく増えましたし、命の大切さも感じます」と語る。
また近年、大切な知人が闘病の末、亡くなるという経験も。「本当に治療が大変で、天国でゆっくりしてほしいと思う瞬間もあったのですが、それと同時に残される私たちも“あの時もっと好きと言っておけば良かった”とか後悔しないようにしなければと思ったんです。いつ地球がなくなっても、好きな人にちゃんと愛を伝えるような人生にしていきたいと思うようになりました」と、価値観の変化があったそうだ。
がん闘病の中で三角公園に駆けつけた仁美さん(右) (C)フジテレビ
○育児と仕事の両立をめちゃくちゃ頑張った2025年
産休からライブ復帰を果たした2025年は、「日常生活が戻ったかのようにいろんなライブをしていますが、子育てもずっとフルパワーでやっているんです。ロンドンや中国、先日もLAに行きましたが、ベビーも一緒に連れて行って、育児と仕事の両立をめちゃくちゃ頑張っているところだったので、体感でいうと“もう年末なんだ”という気持ちですね」と、あっという間に過ぎていったという。
また、事務所の後輩であるFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEが『NHK紅白歌合戦』に初出場を決めたことも大きな出来事。「こうして後輩ちゃんたちが活躍されているのもうれしいのですが、私がデビューした頃は、先輩・後輩という関係性がなかったので、みんなで一緒に同じイベントに出られることがすごくうれしいんです。彼女たちの歌声には、日々元気づけられています」と喜びを語る。
デビュー15周年を迎える来年は、「今、アルバムを絶賛レコーディング中ですので、うれしい発表ができると思います」と予告。さらに、「『ザ・ノンフィクション』でナレーションをやらせてもらって、声のお仕事が刺激的で楽しいので、これからも積極的に挑戦していきたいなと思います」と意欲を見せた。
実は、この坂田佳子のドキュメンタリーは、きゃりーが『ザ・ノンフィクション』でナレーションを担当した別の回の収録で、わずかな時間の登場ながら強烈なインパクトを残した坂田の姿を見て、「今後は佳子さんを主役にした『ザ・ノンフィクション』を見たいなと思いました」と言ったことがきっかけで取材が始まり、実現したもの。「今日の収録でも“こんな人がいるんです”とスタッフさんにお伝えしました(笑)」というだけに、その企画がまた番組になった際には、再び自ら語りを添えることになるかもしれない。
●きゃりーぱみゅぱみゅ1993年生まれ、東京都出身。11年夏、中田ヤスタカ(CAPSULE)プロデュースによるミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビュー。その後、『NHK紅白歌合戦』に3回出場し、13年に初めてのワールドツアー(8つの国と地域、13都市)を成功させた。音楽活動にとどまらず、現在は『世界の何だコレ!?ミステリー』(フジテレビ)、『えいごであそぼ Meets the World』(NHK Eテレ)、『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter＃0 〜Touch Your Heart〜』(TOKYO FM)にレギュラー出演。12月31には『ザ・ノンフィクションのおおみそか2025 放送30周年スペシャル』にゲスト出演。26年3月にはハワイで開催される『ASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience -』に出演する。
