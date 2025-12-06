明治安田Ｊ１リーグ最終節（６日）、２位・柏がホーム町田戦（三協Ｆ柏）に１―０で勝利。しかし、首位・鹿島に勝ち点１差で及ばず、２０１１年以来のリーグ戦制覇には届かなかった。

今年の天皇杯を制覇した町田を相手に、前半は無得点。流れが変わったのは０―０で迎えた後半１８分だった。ＭＦ中川敦瑛からＭＦ瀬川祐輔にパスが渡ると、瀬川の右サイドからのクロスが相手選手に当たり、オウンゴールを誘発した。終盤の町田の反撃にも、連携した守備で対抗。勝利で今季を締めくくった。

昨季までは２年連続１７位と、残留争いに巻き込まれていた。しかし、今季からリカルド・ロドリゲス監督が指揮を執り、チームをタイトル争いにまで導いた。

今季の躍進を支えたＭＦ小泉佳穂は、２位の結果に悔しさをにじませつつも「Ｊリーグ屈指の個人能力、強度を誇るチームにも、自分たちのサッカーが貫けていた。（相手の）オウンゴールだったが、試合を通じてやりたいことは表現できていた」と、チームの戦いに手応えを口にした。

ロドリゲス監督は「あと一歩届かない形で優勝できなかったことは悔しいが、選手とチームを誇りに思う。今季、選手たちは本当に魅力的なサッカーを表現してくれた。新しい時代を築くスタートを切れたと確信している」と選手をたたえた。

来季のさらなる飛躍に期待だ。