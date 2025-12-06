今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんが2つのクッションを行ったり来たりしている様子です。作業を続けるように何度も往復している仕草はとても可愛らしいと話題に。投稿はXにて、97.8万回以上表示。4.1万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：パンをこねるようにクッションを踏む猫→『２つのクッション』が並んでいると…まさかの光景】

パンがふたつに増えて大忙しなパン職人

今回、Xに投稿したのは「feelingoods」さん。登場したのは、猫のどんちゃんです。

どんちゃんのお気に入りは、丸くてふわふわしたクッション。まるで、パンをこねるみたいにクッションを踏むそうです。

今回アップされた投稿では、どんちゃんの前に、クッションがふたつ並んでいたとのこと。どんちゃんは2つのクッションを行ったり来たり。片方を触ったかと思えば、すぐにもう一方に移動するなど、忙しそうだったようです。その姿、まるで大忙しなパン職人みたい。

しかも、よく見てみると口元にはこれまたお気に入りのおもちゃが。どんちゃん、とっても欲張りさんですね。

大忙しなパン職人のどんちゃんにX民もほっこり

忙しそうに2つのクッションを行き来していたパン職人のどんちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「おもちゃも咥えてて欲張りさんで可愛すぎる」「繁忙期…乗り切って欲しいなぁ」「おもちゃを咥えながらの２つのパン捏ねで大忙しですね」「こりゃ大忙しだなぁ」「あっちもこねこねこっちもこねこね」などの声が多く寄せられていました。きっと多くの方が大忙しなどんちゃんを見て、心がほんわか癒されたことでしょう。

Xアカウント「feelingoods」では、どんちゃんの日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、どんちゃんが楽しそうに過ごしている姿が印象的。見ている側まで気持ちが軽くなるものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「feelingoods」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。