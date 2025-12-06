『ワイドパンツ苦手』な40・50代へ！【グローバルワーク】大人はこう着る！「サマ見えコーデ」

こなれ度UPを狙えるトレンドアイテムとしてワイドパンツの人気はまだまだ継続中。とはいえ、部屋着見えさせず、センスよく着こなすバランスが難しい……と苦手意識を覚えることもあるのでは。そこで今回は【グローバルワーク】のおすすめワイドパンツを着回した、ミドル世代向けのサマ見えコーデをご紹介。ワイドパンツのリラックス感のある雰囲気を上手に活かすスタイリング術、ぜひお手本にしてみて！

鮮烈なプルオーバーをタックインしてすっきり見え

【グローバルワーク】「あったかリラックスワイドパンツ」\5,990（税込）

今回着回しコーデを紹介するのは、たっぷりボリュームのあるワイドシルエットがリラックス感とトレンド感を演出するこちらのパンツ。上下ともにルーズに着こなすのは難易度が高く感じられるなら、まずはトップスをタックインするだけでも全体のすっきり感をUPさせられそう。鮮やかなマスタードカラーのプルオーバーを、ネイビーのワイドパンツが影役として引き立てます。

遊び心を意識した旬のトラッドテイストなコーデ

ブラウンチェック柄のワイドパンツを軸に、トレンドカラーのひとつであるブラウン系のアイテムで統一した旬のトラッドテイストなコーデ。パンツの気だるげなラインによって、真面目に終始しない遊び心のある着こなしへとアップデートできそう。重ねた襟付きの白シャツもメリハリを生み出すポイントに。さらにスカーフを一点投入するひと手間で、おしゃれ上級者感を醸し出せそうです。

着慣れたワンツーには挑戦的なカラーアイテムを重ねて

ニットトップスにワイドパンツというオーソドックスなワンツーには、華やかさを足すサーモンピンクのカーディガンをレイヤード。思い切ったカラーチョイスで脱無難を図れるだけでなく、ミドル世代が気になる腰やヒップのラインのカバー役も担ってくれそうです。ミドルグレーのパンツとならピンクの強さが和らぎ、上品なニュアンス感のある着こなしにまとめられそうです。

淡色のレイヤードを黒のパンツでキリリと引き締め

モヘアライクな素材感が大人可愛いプルオーバーに明るい杢グレーのジャケットを重ねて、淡色のなかで奥行きを演出。シルエット以外の主張は控えめな黒のワイドパンツが甘口に寄りがちな淡色コーデをキリリと引き締め、大人っぽいこなれ感をプラスしています。小物も淡色か黒のどちらかに揃えると、統一感をキープしやすくなりそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ