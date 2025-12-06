3年前に投稿者さんのお家へ保護された子猫と亀さん。現在の姿がXに投稿されると、「君達の野生は何処行ったんだよ～w」「仲良しさん♡」「楽しそうに戯れてますね！」といった声が寄せられ、記事執筆時点で60万回も表示されるほど反響を呼んでいます。

【動画：保護された『猫と亀』→いっしょに暮らし始めて３年…現在の『心温まる日常の光景』】

日向ぼっこをしながらイチャイチャ

Xアカウント「アメチカンのもな@福岡の猫 (@Mh0MLiErcV8E97C) 」は、先住猫の「もな」ちゃんと3年前に保護された「小雪」ちゃん、そしてクサガメの「軍曹」くん、３匹の日常を投稿しています。

小雪ちゃんと軍曹くんは普段からとても仲良し。この日も一緒に日向ぼっこしていたようで……

小雪ちゃんに軍曹くんが近づいていくと、小雪ちゃんもウェルカムモードに！前足をダランと広げて、時には軍曹くんにちょんちょんとタッチする様子も見せていたそうです。

のんびり気ままに過ごす２匹

その後もエビのぬいぐるみで遊びながらも軍曹くんを気にする小雪ちゃんと、そんな小雪ちゃんを推し活のごとく見守っていた軍曹くん。

その後も日向ぼっこしながらウトウトする小雪ちゃんに、静かにゆっくり近づいていく軍曹くん。そんな軍曹くんを嫌がることもなく、受け入れる小雪ちゃんの様子からは、普段から仲睦まじいことがうかがえます。

小雪ちゃんへの深い愛を感じる軍曹くんの行動は、SNSでも大きな話題になっています。

穏やかな光景がSNSで話題に

3年前に保護された２匹の可愛くて穏やかな時間は、Xに投稿されると記事執筆時点で60万回以上も表示され、「君達の野生は何処行ったんだよ～w」「仲良しさん♡」「楽しそうに戯れてますね！」といった声が寄せられました！

２匹の仲睦まじい様子は、Xアカウント「アメチカンのもな@福岡の猫」に投稿されています。

足の速い小雪ちゃんと一緒にいたい、という思いから、スケボーに乗ることを覚えてしまったという軍曹くん。小雪ちゃん愛の深い軍曹くんと小雪ちゃん、そして先住猫のもなちゃんの様子にぜひ癒されてくださいね！

小雪ちゃん、軍曹くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「アメチカンのもな@福岡の猫 (@Mh0MLiErcV8E97C) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。