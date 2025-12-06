漫才師が「ど〜も〜」と出てきたときにセンターマイクを「クッ！クッ！」と上げ下げする理由って？

すっかり年末の風物詩になっている、今年1番オモロい漫才師を決めるコンテスト番組がまもなく放送されますね。

漫才を見ていると、「ど〜も〜」と出てきたときにセンターマイクを「クッ！ クッ！」と上げ下げする光景をよく見かけます。

この行動は、自分らの声をマイクに乗せて通りやすくするために位置を調整しているというのが理由。以前、「背の低いほうが自分のアゴの下あたりにあわせるように下げるのが基本」だと聞いたことがあります。





でもそれじゃあ、背の高い人はマイクから遠くなりますよね。

漫才でよく使われている「38マイク」は音を広く拾ってくれます。それで拾った声のバランスを、音声スタッフさんがうまく調整してくれるので、極端に身長差がないコンビは、じつは、あまり上げ下げしなくてもいいわけです。



つまり、どちらかに合わせてしまうとマイクに近い人の声ばかりが大きくなって、むしろ調整が難しくなる可能性があるんです。

ですから、テレビ番組などでは、38マイクの前で漫才をやっていてもピンマイクをつけて声のバランスをとることがあります。



それから、音声スタッフさんからは「マイクスタンドを握って上げ下げすると、『ゴボゴボ』というノイズ音が入ることがあるので、あまりよろしくない行為」との意見もあるのだそう。

なかには、同じくらいの身長の漫才師が出てきて、一旦マイクを下げたあとにまた上げて、結局、もとの位置に戻してるやんってコンビもいました。

「てことは、マイクの上げ下げってあまり意味がないんちゃうん？」



「なんで漫才師は上げ下げするん？」

その理由や、コンビのうちどちらが上げ下げを担当しているのかなどなど、プロの漫才師さんたちに聞いてみました。

【1】背が低い人の顔がマイクのかげに隠れて表情が見えづらくなるので、基本的に、背が低いほうが上げ下げをして調整しています。

【2】ツッコミの人が漫才の進行役になるため、マイクの上げ下げも担当している。ボケがマイクをいじると「なにかオモロいことをするのか？」と勘違いされることもあるので。

【3】単純に、ステージに先に出てきたほうが上げ下げをしている。



【4】マイクの上げ下げは、“漫才やります”って感じがするし、“プロ感”がでる。だから、漫才のスタイルってことでしょうね。

【5】先輩や師匠がスッと上げ下げしているのを見てきて、かっこいいなと思てるのでマネしてます。

【6】ゲンカツギのルーティンですね。神社で柏手（かしわで）を打つ、みたいな感じでやってます。

漫才では「38マイク」がよく使われているのと同じように、マイクの上げ下げももはや漫才のスタイルになっているということなんでしょうね。



確かに、ステージに登場してマイクをスッと上げ下げする姿はかっこよく感じます。



落語でも、本題に入る前に羽織りをスッと脱ぐ姿がかっこいいなあと思います。

売れてはる人、爆笑をかっさらう人こそ、漫才をはじめるときの所作のようにマイクの上げ下げをかっこよく決めています。そのあたりからも、いまや、マイクの上げ下げも漫才の伝統的なスタイルのひとつになりつつあるのではないでしょうか。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年12月6日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）