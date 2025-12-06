クエンティン・タランティーノ監督が、俳優ポール・ダノを酷評した。タランティーノ監督は、ダノも出演した、ポール・トーマス・アンダーソン監督作「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」（2008年）を「21世紀の作品で5番目にお気に入りの映画」と挙げている。ただ、ダノについては「ダニエル・デイ＝ルイスと共演したポールの演技が良ければ、もっと上位であっただろう」と語っていた。



【写真】タランティーノ監督から酷評されてしまったポール・ダノ

「ブレット・イーストン・エリス・ポッドキャスト」でタランティーノ監督は「デイ＝ルイスの演技があまりにも素晴らしいため、二人芝居にするのは難しいのではないか」という指摘に対して「そこにSAG（国内映画俳優組合）で最も実力のない俳優を起用するのか？世界で最も覇気のないヤツを？」とこき下ろした。「彼（ダノ）が最悪の演技をしているわけではない。存在感がまったくない演技だと言ってるのだ」と続けた。



英国出身のダニエルは、出演本数こそ多くないが、「マイ・レフトフット」（1990年）、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」（2008年）、「リンカーン」（2013年）の3作品でアカデミー賞の主演男優賞を獲得。現時点では同賞を3回受賞している唯一の俳優だ。



石油採掘を巡る争いを描いた「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」でダニエルは強引に採掘権を奪うダニエル・プレインヴューを、ダノはプレインヴューと対立するポール・サンデーを演じていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）