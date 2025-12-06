“東宝芸能の選ばれし12人”の森日菜美、不安を告白「12人の中で一番下なんですよ」
女優の森日菜美が5日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）に出演し、自身が選ばれている「東宝カレンダー」への複雑な胸中を明かした。
【写真】森日菜美の水着＆ランジェリー姿
森が所属する東宝芸能は、長澤まさみら人気女優が多数在籍する大手芸能事務所。毎年発売される「東宝カレンダー」に出演できるのは、同事務所の中でも“選ばれし12人”のみで、森は2022年から2026年まで5年連続で抜てきされている。
しかし、森が受け止めているのは必ずしも喜びだけではないよう。2022〜2024年は7月や8月を担当していたが、2025年、2026年は2月に配置されているといい、「2月って1年の中で一番短いじゃないですか。てことは私、12人の中で一番下なんですよ」と“序列”を予想。
共演者からは「そういうことなの？」と疑問の声も出たが、森は「来年私が選ばれるのか本当にわからなくて。後輩で東宝の映画ヒロインをやってる子とか、すごいたくさんいるので」と不安をのぞかせた。
なお、「東宝カレンダー」2026年のラインナップは、表紙を長澤まさみが飾り、1月から順に上白石萌音、森日菜美、水野真紀、朝夏まなと、齊藤京子、上白石萌歌、山崎紘菜、福本莉子、斉藤由貴、長澤まさみ、浜辺美波、沢口靖子が担当している。
【写真】森日菜美の水着＆ランジェリー姿
森が所属する東宝芸能は、長澤まさみら人気女優が多数在籍する大手芸能事務所。毎年発売される「東宝カレンダー」に出演できるのは、同事務所の中でも“選ばれし12人”のみで、森は2022年から2026年まで5年連続で抜てきされている。
共演者からは「そういうことなの？」と疑問の声も出たが、森は「来年私が選ばれるのか本当にわからなくて。後輩で東宝の映画ヒロインをやってる子とか、すごいたくさんいるので」と不安をのぞかせた。
なお、「東宝カレンダー」2026年のラインナップは、表紙を長澤まさみが飾り、1月から順に上白石萌音、森日菜美、水野真紀、朝夏まなと、齊藤京子、上白石萌歌、山崎紘菜、福本莉子、斉藤由貴、長澤まさみ、浜辺美波、沢口靖子が担当している。