世界ボクシング評議会(WBC)は日本時間6日、公式サイトで最新の世界ランキングを発表。バンタム級では那須川天心選手が前回の1位から順位を一つ下げ2位となりました。

那須川選手は、11月25日に井上拓真選手とWBC同級王座決定戦を行い、12ラウンドを戦い0-3の判定負け。キックボクシング時代を通じて、プロキャリア初黒星を喫しました。

その結果、WBCが発表した最新ランキングで那須川選手は2位に後退。1位にはファン・フランシスコ・エストラーダ選手がランクインしました。また4位には新たにスーパーフライ級からバンタム級に階級を上げた世界4階級制覇王者の井岡一翔選手が、5位には増田陸選手、7位には天心選手と同じく、キックボクシングから転向した元WBO同級世界王者の武居由樹選手が入りました。

この階級では、元WBC・IBF統一王者の中谷潤人選手がスーパーバンタム級へ階級を上げましたが、王者の井上拓真選手を含め、変わらず上位に日本人ボクサーが複数人入っており、今後もベルトをかけた争いが注目されます。