120キロ超の圧倒的なフィジカルでライバルを蹂躙する極悪巨漢美女レスラーが、まさかの“プリキュア風”リングギアで大一番に登場。衝撃コスチュームでファンを驚かせている。

【画像】ビッグなプリキュア？ 巨漢美女の“衝撃コスチューム”

日本時間11月30日に開催されたWWEプレミアムライブイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」に、女子スーパースターのナイア・ジャックスは“ヒール軍団”の一員として出場。普段は大人びたゴージャスな衣装で臨むことが多い彼女だが、今回の衣装は白を基調にピンクとエメラルドグリーンがアクセントとなった“ヒロイン風”のコスチュームだった。

ギャップ全開の衣装にファンも思わず「似合ってる」「ゲームのキャラクターのように見えた」などと大絶賛。ABEMAで生中継された放送を観戦していた日本の視聴者も「ビッグなプリキュア」「こんな色合いのコスチューム初めて見たw」とツッコミを入れていた。

ナイアが出場した5対5のチーム対抗“女子ウォーゲームズ”は、日本人スーパースターのイヨ・スカイによる衝撃トラッシュ缶ムーンサルトなどが決め手となり、ベビーフェイス軍が勝利。試合には敗れたナイアだが、自身のインスタグラムで今回の衣装、そして自らの好プレーシーンを添え、ファンに感謝を綴っていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved