スコールズがアモリム監督の起用法に激怒 メイヌーに移籍すべきとアドバイス
プレミアリーグ第14節マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムの一戦は1-1のドローに終わった。
先制したのはホームのユナイテッドだ。右サイドでアマド・ディアロが仕掛け、そのこぼれ球にカゼミロが反応。ボックス内のディオゴ・ダロトにうまく繋がり、ゴールネットを揺らした。
追加点が欲しいユナイテッドだが、次にスコアを動かしたのはアウェイのウェストハム。83分、セットプレイからスングトゥ・マガッサが押し込み、1-1でゲームセット。
「(コビー・メイヌーを先発させなかったことについて)馬鹿げている。この少年はダメになっている。フットボールの試合をコントロールできるチームでプレイできていない」
「地元出身の選手がクラブを去るのは残念だが、彼にとってはそれが最善だ。もう十分だ」
ユナイテッドのアカデミー出身で、2022年にトップチームデビューを果たしたメイヌー。しかし、アモリム体制での評価はそれほど高くなく、前述のウェストハム戦では出番なし。今季のプレイタイムはプレミアとカラバオカップ合わせて10試合、出場時間は261分となっている。
『Daily mail』は以前から継続的にセリエAのナポリがメイヌーの獲得に興味を示していると報じている。同クラブにはユナイテッドから移籍し、飛躍を遂げたスコット・マクトミネイがいる。