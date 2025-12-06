プレミアリーグ第14節マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムの一戦は1-1のドローに終わった。



先制したのはホームのユナイテッドだ。右サイドでアマド・ディアロが仕掛け、そのこぼれ球にカゼミロが反応。ボックス内のディオゴ・ダロトにうまく繋がり、ゴールネットを揺らした。



追加点が欲しいユナイテッドだが、次にスコアを動かしたのはアウェイのウェストハム。83分、セットプレイからスングトゥ・マガッサが押し込み、1-1でゲームセット。





『Sky Sports』ではクラブOBであるポール・スコールズ氏が指揮官であるルベン・アモリム監督の選手起用に反論する形で、持論を展開した。「(コビー・メイヌーを先発させなかったことについて)馬鹿げている。この少年はダメになっている。フットボールの試合をコントロールできるチームでプレイできていない」「地元出身の選手がクラブを去るのは残念だが、彼にとってはそれが最善だ。もう十分だ」ユナイテッドのアカデミー出身で、2022年にトップチームデビューを果たしたメイヌー。しかし、アモリム体制での評価はそれほど高くなく、前述のウェストハム戦では出番なし。今季のプレイタイムはプレミアとカラバオカップ合わせて10試合、出場時間は261分となっている。『Daily mail』は以前から継続的にセリエAのナポリがメイヌーの獲得に興味を示していると報じている。同クラブにはユナイテッドから移籍し、飛躍を遂げたスコット・マクトミネイがいる。