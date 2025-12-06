【中日】4年ぶり復帰！　井上中日の底上げなるか　帰ってきた「マスター」阿部寿樹に期待することは？

帰ってきたベテラン内野手はどんな役割を担うのか、期待が高まる（C）産経新聞社

トレードマークの髭をたくわえて、「マスター」が帰ってきた。



中日は12月5日、楽天を退団した阿部寿樹の復帰を発表。2022年シーズン以来、4年ぶりの古巣帰還である。

同日に会見に臨んだ阿部は「懐かしい思いとありがたい気持ちが強い」と感慨深げ。3日に36歳になってばかりで、中日の野手陣では大島洋平の次に年長者となるが、「自分ではまだ若いと思ってやりたい」と意欲を示したと報じられた。

主力として活躍した人気選手の帰還。竜党も歓迎ムードの中、果たして今の阿部にはどんなことが期待できるか。少し考えてみたい。

■OPSを稼げる打者

まずは、楽天時代の3年間を簡単におさらいしよう。



打撃面では打率は2割台前半〜中盤だったものの、出塁率は3割台中盤、長打率は4割前後を記録。いわゆる「OPSを稼げる打者」だった。3年続けてOPSは.700を超えており、一定の水準を保っている。ちなみに今季のOPS.723は、チームで100打席以上立った中だと3位相当の数字。中日に置き換えても6位相当と、レギュラークラスの質を保っている。

一方の守備面は、移籍初年度の2023年は一塁がメイン。24年は左翼とDHが中心で、25年も左翼での起用が最も多かった。かつての定位置・二塁を守ったことは3年間を通して一度もなく、三塁を守る機会も年々減少。一塁と左翼がリアルな守備位置となっている。