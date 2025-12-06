学校では大人しいのに、私服はバリバリのロック!? 自分のスタイルを貫く友達に憧れた女子高生が、彼女との出会いで見つけたものとは？【書評】
友達になるきっかけは、共通の趣味を持っていることや物事の見方が似ていることを知ったときなどが多いと思うが、逆に、自分は持っていない考え方や生き方に魅力を感じ、その人のようになりたくて付き合いが始まることもあるだろう。
『思ってたのと違うあの子の話』（かいばしら/KADOKAWA）は、高校2年生のひなたが、新学期の新しいクラスで友達を探すところから物語が始まる。早速、隣の席の可愛らしく大人しそうな女子生徒・ゆづきに声を掛け、休日に遊ぶ約束をするが、当日に現れたのは教室での雰囲気とは全く違うロックなファッションに身を包んだ彼女だった。ひなたは面食らうも、周りに合わせがちな自分とは違う、自身のスタイルを持ったゆづきに憧れを抱くようになっていく。
自分にないものを持っている人に惹かれ、一緒にいて居心地の良さを感じると独り占めしたくなる。依存に近いこの気持ちは、ふたりが出会った当初にお互いが持っていた「こうなりたい」という憧れから生まれたものだ。
だがそんなふたりが自分たちだけの世界に閉じこもらず、ほかの友達や家族の力を借りながら気持ちを昇華させ、成長していく姿が本作の見どころだ。そして、カラーで描かれたおしゃれで格好良いファッションにも注目してほしい。
文＝西改