ボーカル・川村壱馬が活動休止中のTHE RAMPAGE「TGC」トリで熱気溢れる圧巻パフォーマンス【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】THE RAMPAGEが12月6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】ボーカル1人不在のLDHグルが見せた圧巻ステージ
TGC広島のアーティストライブの最後を飾ったのは、3つのオーディションを経て選ばれた16人組のダンス＆ボーカルグループ、THE RAMPAGE。11月17日に活動休止を発表したボーカルの川村壱馬を除く15人でのパフォーマンスとなったが、川村の分まで全力でステージに挑む様子を感じさせた。
パフォーマンスの幕開けは「DANCE TRACK」。息を呑むようなエネルギッシュなダンスで、観客を一瞬で引き込んだ。続く「Drown Out The Noise」では、息の合ったダンスが会場のボルテージを一層高め「16BOOSTERZ」ではその勢いをさらに加速させた。そして最後の曲「BE WIZ U」では、地域社会への貢献やSDGsの推進を目指す新たなプロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の一環として大学生とコラボレーション。観客と一体となり、最高のフィナーレを迎えた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、RAMPAGEのほか、Da-iCE、FRUITS ZIPPERのライブパフォーマンスも展開された。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
M1.DANCE TRACK
M2.Drown Out The Noise
M3.16BOOSTERZ
M4.BE WIZ U
【Not Sponsored 記事】
