GENIC増子敦貴、初ランウェイで新境地 花柄ボアブルゾン×ヌーディーメイク施し会場魅了【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENIC（ジェニック）の増子敦貴が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】男女混合グルのイケメン、印象ガラリのメイク
初ランウェイとなった増子は、花柄のボアブルゾンにワイドパンツを合わせたコーディネートで堂々と闊歩。ヌーディーメイクを施し、クールに決めた姿でさらなる可能性を見せつけた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】男女混合グルのイケメン、印象ガラリのメイク
◆増子敦貴、初ランウェイで堂々闊歩
初ランウェイとなった増子は、花柄のボアブルゾンにワイドパンツを合わせたコーディネートで堂々と闊歩。ヌーディーメイクを施し、クールに決めた姿でさらなる可能性を見せつけた。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】