「今日好き」“きんりの”内田金吾＆多田梨音カップルら出演者集結で会場沸かす【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の参加者が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」カップルら出演者集結
「今日好き」シリーズに参加していた表すみれ、葛⻄杏也菜、⽊村⽃⼀、倉澤俊、⾕村優真、永瀬さら、豪華6人のメンバーがそれぞれ登場。
さらに『今⽇、好きになりました。夏休み編2025』で成⽴した内⽥⾦吾、多⽥梨⾳カップルはペアウォーク。ネクタイを引っ張り顔を寄せて仲睦まじい様子を魅せていた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」カップルら出演者集結
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
