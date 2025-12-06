同棲あるあるシーンも!? 岸井ゆきの×宮沢氷魚の初共演作が描く“結婚のリアル”

正反対の性格ながら惹かれ合い、同棲、結婚、出産と人生を重ねる夫婦を描いた映画『佐藤さんと佐藤さん』。主演の岸井ゆきのと宮沢氷魚が対談で、役作りの裏側や“結婚のリアル”、多様な家族の形について語り合う。

アクティブな佐藤サチと静かで真面目な佐藤タモツ。正反対の性格ながら惹かれ合った二人は同棲、結婚、出産を経ながら家族となる。しかし、弁護士を目指し司法試験に挑むも失敗続きのタモツに対し、彼に寄り添うつもりで司法試験を受けたサチが合格。さらに、育児のことで意見が対立するなどお互いの魅力がネガティブに映るようになり、別れを選ぶことに…。

二人の15年に及ぶ関係とその変化を描くことで結婚のリアルな側面を捉えた映画『佐藤さんと佐藤さん』。サチを岸井ゆきのさん、タモツを宮沢氷魚さんが演じている。

誰かと生きていくことを考えさせられる現代の結婚物語

宮沢氷魚さん（以下、宮沢） タモツには共感できるところもある一方で、“そこまで怒ることなの？”と理解できず、表現が見えてこない部分もありました。それが、監督の天野（千尋）さんやスタッフのみなさんの家の事情などお話を聞く中で、“そういうことなのか！”と見えてくるようになって。撮影が進むにつれ、自然と怒りが生まれてきたりと感覚が変化していきました。

岸井ゆきのさん（以下、岸井） 私も、天野監督やスタッフのみなさんの話を聞いたことは大きくて。サチは感情が結構あちこちに行くので、最初はエキセントリックな子かと思っていたんです。それが、「結婚したらこうだよ」「今朝もこんな喧嘩をしたよ」と教えていただき、いろいろな点と点が繋がった結果として大きな感情の波が生まれていることが理解できました。私は気持ちが大きく揺れ動くようなことがあまりないので、サチを演じることは面白い体験でしたし、人間と人間がここまでぶつかり合いながら生きていけることが、羨ましくもありました。

https://youtu.be/dLKooLG6qAY?si=zNRuzHLz9lV4Rvj2

── 初共演とは思えないほど岸井さんと宮沢さんには良い空気が漂っているが、それはサチとタモツを演じる上でも良い影響を与えていた模様。

岸井 撮影の前に、監督も交えてただおしゃべりするようなコミュニケーションをとる時間があって。

宮沢 コーヒーを飲みに行ってお互いの趣味の話をしたりね（笑）。

岸井 それがすごく大事だったと思っています。共通言語が生まれ、また、単純にお互いを知る時間が作品の力にもなっています。

宮沢 今作では、夫婦のどちらが働きに出るかということやジェンダーについても描かれますが、監督は「こういう想いがある」「こうしてほしい」と熱く語るわけではなくて。おしゃべりをする中で監督から発せられる言葉をキャッチしながら、重要なポイントや温度感、進んでいく方向性を理解していきました。

岸井 クランクイン後は、スムーズに船を漕ぎ出せる感覚がありました。

── 作中にはトイレットペーパーが原因で大げんかに発展する、“同棲あるある”シーンも登場する。

岸井 試写などで観た方はみなさん、そのシーンについて言及してくれます。「わかる〜！」って。

宮沢 リハーサルの時、サチとタモツの座り位置をいろいろ試したんです。横並びやお互いに背を向けたりなど、何十パターンもやってみた結果として、印象に残るシーンになったのではないでしょうか。

── 描かれる結婚や家族の形、結末について二人が感じたこととは。

宮沢 どんな未来が待っているにせよ、タモツとサチが結婚を選び、子どもが生まれて家族になったという事実こそが、物語のポイントなのかなと。いろいろな家族の形が存在する中で誰かを大切に感じ、愛したことは、結婚というものよりも大事なのではないかとも思いました。

岸井 結末に対して悲しさを覚える人もいれば、前向きな選択だと感じる人もいると思います。“彼らの選択＝正しい答え”ではなく、自分らしく生きていくことや家族の形について、いろいろな選択肢があることを提示する作品だと思います。

岸井ゆきの

きしい・ゆきの 1992年2月11日生まれ、神奈川県出身。主な出演作に主演映画『愛がなんだ』『ケイコ 目を澄ませて』、映画『若き見知らぬ者たち』など。主演映画『すべて真夜中の恋人たち』が来年公開される。

宮沢氷魚

みやざわ・ひお 1994年4月24日生まれ、アメリカ出身。主な出演作に映画『エゴイスト』『52ヘルツのクジラたち』、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』など。出演映画『楓』が12月19日より公開される。

Information

『佐藤さんと佐藤さん』

出会ってほどなく惹かれ合い、同棲を始めた佐藤サチ（岸井）と佐藤タモツ（宮沢）。妊娠と結婚を経る中で、恋人時代には魅力的に映っていた考え方の違いがすれ違いの要因となり、二人の関係性は次第に崩れていく…。監督/天野千尋 全国公開中。