◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップは6日、日本と中国の全勝チーム同士が激突。日本は大会初黒星を喫したものの男子が奮闘をみせました。

今大会は男女混合の団体戦で、5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施。獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

日本は第1試合で戸上隼輔選手と張本美和選手のペアが中国男女のシングルス世界1位の王楚欽選手と孫穎莎選手のペアに0-3で敗戦。

苦しいスタートとなりますが、伊藤美誠選手がシングルス世界2位の王曼碰選手に第1ゲームは10-8から逆転でゲームを奪われますが、続くゲームは4-10から8連続ポイントでゲームを奪取。この試合は1-2で敗れますが、「2ゲームはたまたま感はあったんですけれど、リラックスしてのぞめた。すごく楽しかったです」と振り返りました。

この時点で1-5と劣勢となりますが、男子シングルスで松島輝空選手が世界7位の梁靖崑選手に2ゲームを連取するなど2-1。世界選手権金メダリストの戸上選手、篠塚大登選手のペアは王楚欽選手、林詩棟選手のペアに2-1と男子が奮闘。

最後の女子ダブルスにつなぎましたが、張本選手と大藤沙月選手のペアが敗れ、通算5-8で屈しました。

チームを勢いづけた松島選手は「前半いい形でできて。3ゲーム目は少し集中力が切れてしまって、次は3ゲーム目も取れるようにしたい。チーム戦で勝たないと意味がないので、次は3-0で勝てるようにしたい」と18歳が頼もしいコメント。

篠塚選手は「感触もよくてプレーもよかったので、世界選手権くらいのプレーができた」と振り返り、戸上選手は「4番目ので3-0で勝って挽回したいという思いで、息のあったコンビネーションがさく裂してよかった」と話しました。

日本はこの日ステージ2の最終戦となるフランス戦を予定。すでに4強に残ることは決まっています。張本選手は「フランス戦またチーム一丸となって頑張りたい。出た選手はいい準備をして優勝を目指して頑張りたい」とまずは目の前の一戦に向かいます。

▽結果

日本 5-8 中国

◆第1戦

戸上隼輔/張本美和 0-3 王楚欽/孫穎莎

(4-11、6-11、5-11)

◆第2戦

伊藤美誠 1-2 王曼碰

(10-12、12-10、2-11)

◆第3戦

松島輝空 2-1 梁靖崑

(11-9、11-8、7-11)

◆第4戦

戸上隼輔/篠塚大登 2-1 王楚欽/林詩棟

(11-7、11-9、6-11)

◆第5戦

張本美和/大藤沙月 0-1 蒯曼/王曼碰

(9-11)

▽日本の日程と結果

【ステージ1】

11月30日 ○ 8-1 オーストラリア

12月1日 ○ 8-4 インド

12月2日 ○ 8-2 クロアチア

【ステージ2】12月3日 ○ 8-2 香港12月4日 ○ 8-3 ドイツ12月4日 ○ 8-0 スウェーデン12月5日 ○ 8-2 韓国12月6日 ● 5-8 中国12月6日 フランス