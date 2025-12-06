◇柔道グランドスラム（GS）東京大会第1日（2025年12月6日 柔道グランドスラム（GS）東京大会第1日）

男女計7階級が行われ、女子52キロ級は阿部詩（25＝パーク24）が2年ぶり5度目の優勝を果たした。今年6月の世界選手権で優勝しているため、全日本柔道連盟の内規によって来年の世界選手権（来年10月、アゼルバイジャン・バクー）の代表に内定した。

初戦（準々決勝）はナンディンエルデネ（モンゴル）と対戦し、得意の袖釣り込み腰で技ありのポイントを取って優勢勝ち。続く準決勝は、当大会昨年優勝の大森生純（25＝JR東日本）との日本勢対決となった。4月の全日本選抜体重別選手権決勝で下しており、世界選手権でも同時派遣だった難敵。右からの大外刈りで先に有効を奪い、そのまま相手にポイントを取らせず退けた。決勝は、11月の講道館杯優勝の坪根菜々子（26＝自衛隊）と対戦。試合開始から2分過ぎに右からの大外刈りで有効のポイントを奪い、優勢勝ちを収めた。

準決勝、決勝と日本勢対決に勝利。最速で来年の世界選手権代表を勝ち取り、2028年ロサンゼルス五輪の代表選考レースで大きな差をつけた。大会前には「日本人選手4人出るので簡単には勝てない戦いになる。最後しっかり投げきる柔道をしたい」と話していた。来年の世界選手権まで10カ月。「時間が取れるので、心に余裕を持ちながらもっと自分のやりたいことができる。強くなるためにも、ここでひと踏ん張りしてしっかり勝ちきりたい」と早期内定を望んでおり、そのとおりの結果となった。

2連覇を狙った昨夏のパリ五輪はまさかの2回戦敗退。絶望の日々を乗り越え、今年2月のGSバクー大会で復活優勝を果たすと4月の全日本選抜体重別選手権、6月の世界選手権でも優勝を飾った。2028年ロサンゼルス五輪へ向かう再出発の今年は「内容にこだわるよりも勝ちきることを意識してきた」という。2025年を無敗で締めくくり、3年後へ弾みをつけた。