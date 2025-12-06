巨人のＯＢ会総会が６日、都内で行われ、阿部慎之助監督が挨拶した。

「まずＯＢの皆様、ファンの皆様、今年は非常に悔しい思いをさせてしまった。その責任はすごく重く感じております」と悔しい今季を振り返った。

「いろいろマスコミにたたかれ、時にはイラッとするんですけど、そこをグッと我慢して、冷静になって。やっぱり叩いていただけるのが華。やっぱりジャイアンツが勝ってほしいんだなと、そういう受け止め方が最近はできるようになってきました」と語り、「今年の反省はたくさんありましたけど、もうしっかり反省して、２６年度シーズンに入っております。後ろを振り向くことなく前だけを向いて突き進んでいきたいと思います。そして阿部慎之助らしく信念をもって、シーズンを突き通すことを皆さんにお約束して挨拶にかえさせていだたきます」と、来季へ意気込んだ。

山口寿一オーナーは「誠に悔しい、残念な結果となり、申し訳ございませんでした」と謝罪。「ＯＢの皆さんの叱咤激励を来季こそは力に変えて、リーグ優勝、日本一を掴むことを目指す」と語った。