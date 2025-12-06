こんな人は要注意！貧乏神に好かれてしまう人に共通する「見た目の特徴」3つ
人に取りついて、その人に貧乏をもたらすといわれるのが貧乏神。もし貧乏神に取りつかれてしまうと、お金がどんどん出ていったり、収入が細ってきたりして豊かさとは縁遠くなってしまいます。また、そのような状態が続けば、心に余裕がなくなり、貧乏というぬかるみから出られなくなってしまうかもしれません。
今回は、貧乏神に好かれてしまうかもしれない見た目の特徴を3つご紹介します。
ところが年中しかめっ面をしていると陰気な雰囲気が醸し出され、会社で嫌われたり、仕事がこなくなったりと途端に貧乏神から好かれてしまいます。
「いつも笑顔でいるのは難しい」というなら口角だけ上げておくのはどうでしょう。口角が下がっていると「機嫌悪そう……」「怖い……」と思われますが、口角が上がっていれば、親しみやすい雰囲気になります。
顔の表情は自分の意識次第で変わるもの。会った相手に好印象を与えるためにも、たまに鏡の前で笑顔の練習をしましょう。
たとえば、着ている服の襟・袖などが汚れていませんか？ パンツの膝が飛び出していたり、スカートに座りジワが目立っていたりしていませんか？
また、足元の靴のかかとがすり減っていたり、つま先部分の色が剥げていたりしていませんか？ さらに、持っているバッグが型崩れして、くたっとしていませんか？
服装・靴・バッグなどの手入れが行き届かず、残念な印象を与えるとビジネスシーンでの評価を下げ、貧乏神を引き寄せる原因となる場合があります。
たとえば、爪を定期的に切らず長いままになっていませんか？メガネのレンズなどに汚れがついたままになっていませんか？ また、清潔感を香りでごまかしていませんか？
「こんな細かいところなんて誰も気にしない」と思っているのは大きな間違い。他人からは細かな部分はよく見えるもの。気を付けましょう。
また、見た目の特徴と合わせて日ごろの態度にも注意しましょう。
人に何か助けてもらっても「当然」という態度で、お礼を言わない人。仕事の話をするときに、お金をもらうことばかり考え、相手に与えない人は、人から嫌われ、貧乏神からは好かれます。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、貧乏神に好かれてしまうかもしれない見た目の特徴を3つご紹介します。
特徴1：笑顔がなく不機嫌さを丸出しにする相手からの印象を左右する顔の表情には注意しましょう。誰でもいつも上機嫌ではいられないものです。面白くないときに、不機嫌な表情がでてしまうのは仕方がないのかもしれません。
ところが年中しかめっ面をしていると陰気な雰囲気が醸し出され、会社で嫌われたり、仕事がこなくなったりと途端に貧乏神から好かれてしまいます。
「いつも笑顔でいるのは難しい」というなら口角だけ上げておくのはどうでしょう。口角が下がっていると「機嫌悪そう……」「怖い……」と思われますが、口角が上がっていれば、親しみやすい雰囲気になります。
顔の表情は自分の意識次第で変わるもの。会った相手に好印象を与えるためにも、たまに鏡の前で笑顔の練習をしましょう。
特徴2：服装・靴・バッグが整えられていない見た目には、その人の着ている服、持っている靴やバッグなどもその人の表情と同じくらい、相手に大きな影響を与えます。
たとえば、着ている服の襟・袖などが汚れていませんか？ パンツの膝が飛び出していたり、スカートに座りジワが目立っていたりしていませんか？
また、足元の靴のかかとがすり減っていたり、つま先部分の色が剥げていたりしていませんか？ さらに、持っているバッグが型崩れして、くたっとしていませんか？
服装・靴・バッグなどの手入れが行き届かず、残念な印象を与えるとビジネスシーンでの評価を下げ、貧乏神を引き寄せる原因となる場合があります。
特徴3：細かな見た目を気にしないさらに細かに貧乏神に好かれてしまう見た目をみていきましょう。
たとえば、爪を定期的に切らず長いままになっていませんか？メガネのレンズなどに汚れがついたままになっていませんか？ また、清潔感を香りでごまかしていませんか？
「こんな細かいところなんて誰も気にしない」と思っているのは大きな間違い。他人からは細かな部分はよく見えるもの。気を付けましょう。
また、見た目の特徴と合わせて日ごろの態度にも注意しましょう。
人に何か助けてもらっても「当然」という態度で、お礼を言わない人。仕事の話をするときに、お金をもらうことばかり考え、相手に与えない人は、人から嫌われ、貧乏神からは好かれます。
まとめ貧乏神に好かれる見た目の特徴を3つご紹介しました。誰でも同じ好かれるのなら、貧乏神ではなく福の神ではないでしょうか。今回の見た目とは逆の「笑顔のある清潔でさっぱりした見た目」「さわやかな対応」を意識するようにしましょう。そうすれば、貧乏神も遠ざかり、日常生活やビジネスシーンでお金を引き寄せることができるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)