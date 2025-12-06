好き＆行ってみたい「長野県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「諏訪大社」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋の空気が澄みわたり、街に少しずつ年末の気配が漂い始める11月末は、静かな時間を求めて寺社仏閣を訪れたくなる季節です。紅葉が残る境内や、冬を迎える前の凛とした空気に触れると、自然と心が落ち着いていきます。今回は、そんな時期にこそ足を運びたくなる魅力的な寺社仏閣をご紹介します。
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「長野県の寺社仏閣」を紹介します！
回答者からは「長野といえばな場所だから」（30代女性／兵庫県）、「長野県のパワースポットを考えた時にこちらが思い浮かんだからです」（30代女性／大阪府）、「この前横を通っただけなので、この際しっかりと行きたい」（40代男性／岐阜県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本最古といわれる仏像を本尊としたお寺で、実際に見てみたいです」（50代女性／広島県）、「『牛に引かれて善光寺参り』で知られるように、宗派を問わず受け入れてきた歴史を持ち、日本を代表する霊場の厳かで歴史深い雰囲気に浸ってみたいから」（40代女性／福井県）、「一生に一度は参拝すべきと言われる有名なスポットだから」（50代男性／東京都）といった声がありました。
2位：諏訪大社／38票2位は「諏訪大社」でした。日本最古の神社の一つとされる諏訪大社は、上社と下社、春宮、秋宮に分かれており、長野県内の複数の地に鎮座しています。御柱祭などの伝統行事でも有名で、全国から多くの参拝者が訪れます。
1位：善光寺／78票1位は「善光寺」でした。長野市にある善光寺は、無宗派の人々にも広く開かれた門戸を持つ寺院で、約1400年の歴史を誇ります。「一生に一度は善光寺詣り」といわれるほど信仰を集め、国宝の本堂やお戒壇巡りなども人気です。
※回答者のコメントは原文ママです
