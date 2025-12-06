ハードオフのジャンク品コーナーで発見！「絞ると暗くなるレンズ」
「絞ると暗くなるレンズ」がSNS上で大きな注目を集めている。
件のレンズを紹介したのはさんぽごはんさん（@SampoGohan）。
ハードオフとおぼしき店舗のジャンク品コーナーに陳列され、注意書きとして「AF動きました。レンズを絞っていくと暗く成ってしまいます」と書かれたNicon1レンズ。
カメラを触ったことのある方ならわかると思うが、本来レンズとは絞れば暗くなるもの。なぜそんな当然のことがあらためて注意書きとして書かれているのか…。さんぽごはんさんにお話を聞いた。
ーーこの商品は見つけた店舗は？
さんぽごはん：栃木県宇都宮市のハードオフ宇都宮上横田店です。
ーー商品案内をご覧になって。
さんぽごはん：レンズの構造上、絞ると暗くなるのは当たり前なので面白くて写真を撮りました。通常、不具合などジャンクとして売られている理由が書かれているものですので…。
ーー投稿に大きな反響がありました。
さんぽごはん：みんなハードオフが好きなんだなあと思いました。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「目閉じたら見えなくなりますみたいな」
「・一度絞ると戻せなくなる ・本来よりもめっちゃ暗くなる のどっちかかなぁ」
「前に中古で絞ったら絞り値の予想よりも2.3段暗くなったレンズに当たったことがある…そういうのを言ってるのかも？」
など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。ご興味ある方はぜひハードオフ宇都宮上横田店（栃木県宇都宮市）に足を運んでいただきたい。売り切れの際はご容赦。
なお今回の話題を提供してくれたさんぽごはんさんは山形県置賜地方で不動産業を営んでいる。現在、飲食テナントを中心に募集中。飲食店を始めたい方や店舗物件を探している方はぜひXアカウントからお問合せいただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）