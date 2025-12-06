BABYMONSTER×ユニクロ「UT」が初コラボ！ 代表曲をコンセプトにしたTシャツ全6種展開へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2026年2月下旬から、K−POPガールズグループBABYMONSTER（ベイビーモンスター）と初コラボレーションした商品を、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】ショート丈でスタイルアップ！ おしゃれなコレクション一覧
■撮り下ろしビジュアルも続々登場
今回発売される「K−POP グループ BABYMONSTER UT」は、BABYMONSTERの代表曲の1つである「BATTER UP」をコンセプトにTシャツをデザインした、魅力あふれるコレクション。
ラインナップは全6種類で、少しワイドなボックスシルエットや、シアー素材のボディを、本コレクションのために開発。クルーネックとVネックの仕様により、さまざまなスタイリングが楽しめるTシャツとなっている。
また、今後は撮り下ろしビジュアルも続々登場。メンバーが「UT」を着用したグループカットやソロカットが用意されるほか、撮影中の動画や顧客に向けたメッセージ動画など、特別なビジュアルを順次公開予定だ。
