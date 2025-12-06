non-noモデルとしても活躍

2004年放送のNHK連続テレビ小説「天花」でヒロインを好演…。42歳女優の近影が反響を呼んでいる。

「ヘアカットしました」と綴り､ゆるやかなパーマのボブヘア姿をインスタグラムにアップしたのは藤澤恵麻。

「久しぶりに前髪を作ってみたら、なんだか気分もリフレッシュ。くせ毛を生かしたスタイリングにセットしてもらいました」と新しい髪型で笑顔を浮かべている。

この投稿に「エマさんがめちゃくちゃ幸せそうで、私はうれしい」「可愛いけどヤッパリお母さんの顔になりましたね♡」「とてもお美しくて、ドキッとしちゃいました」「なんだよこの可愛い人は!今から天花のDVD掘り出すわ」「いつまでも綺麗で可愛い！」「ショートボブにすると、天花の頃に近づきますね」「ずっと素敵で、憧れです!」「可愛らしい。別人みたい♡」などの声が寄せられた。 藤澤は、01年に「non-no第32回モデルオーディション」(集英社)でグランプリを獲得しモデルとして活躍。「天花」のオーディションを勝ち抜き、女優デビュー。保育士を目指すヒロインを好演した。17年に一般男性と結婚。18年に長女を、20年に次女の誕生を発表している。