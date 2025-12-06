ガーリーな衣装を着た爛▲ぅ疋覘畛僂縫侫．鶸心

23歳で31歳上のお笑いタレントと結婚した元人気アイドルが、久々のステージ登場した際のオフショットに注目が集まっている。

「AKB4820周年コンサート。久しぶりのステージめちゃくちゃ緊張したけどすご〜く楽しかったです」と書き込み、可愛らしい衣装を着ている姿をインスタグラムで披露したのは西野未姫(26)。

4日から7日にかけて6公演を行う、AKB48の20周年を記念したライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜PARTYが始まるよ〜」にゲスト出演した際のオフショットを公開し「サイリウムでキラキラしている客席の景色を久しぶりに見て、こんなにすごい場所にいたんだなぁってすごさを改めて感じました」「見てくださったみなさん！本当にありがとうございました！」とファンに対する感謝の気持ちをつづっている。

SNS上では「久しぶりにみきちゃんを生で見れてめちゃめちゃよかった」「今も現役アイドルでいけますね」「アイドルなみきちゃん、素敵でした」などのコメントが寄せられた。 西野はAKB48の14期⽣としてデビューし、2017年にグループを卒業。22年に「極楽とんぼ」の山本圭壱(57)と結婚したことを発表し、昨年第1子が誕生。今年9月には第2子に向けて妊活中であることをYouTubeの動画内で打ち明けていた。