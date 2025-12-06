「申し訳ありません」ブーイングされた松橋監督。その場にいた主力DFが心境告白「本来ブーイングされなきゃいけないのは…」【FC東京】
「申し訳ありません」
味の素スタジアムに、FC東京の松橋力蔵監督の声が響き渡る。
2025年12月６日、アルビレックス新潟とのJ１リーグ最終節を１-１で終えたあとのセレモニーで、FC東京のファン・サポーターからブーイングを浴びた松橋監督は無冠に終わったシーズンについて「全て私の責任」と述べた。
シーズン前半は特に不安定で勝点を伸ばせず、それが響いて結局無冠に終わった。同監督が「来年もFC東京の監督を務めさせてもらうことになりました」とコメントした直後にブーイングが起きたのも、ある意味、今季の結果を象徴していると言える。
そのセレモニーに参加した主力DFのひとり、室屋成は「本来ブーイングされなきゃいけないのは自分たち」と言い切った。
「自分たちにもっと目を向けて、本当の意味で見つめ合って、勝つために何ができるかをもっと考えないといけない」
チーム一丸となって来季は戦えるか。真価が問われるシーズンになる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
味の素スタジアムに、FC東京の松橋力蔵監督の声が響き渡る。
2025年12月６日、アルビレックス新潟とのJ１リーグ最終節を１-１で終えたあとのセレモニーで、FC東京のファン・サポーターからブーイングを浴びた松橋監督は無冠に終わったシーズンについて「全て私の責任」と述べた。
シーズン前半は特に不安定で勝点を伸ばせず、それが響いて結局無冠に終わった。同監督が「来年もFC東京の監督を務めさせてもらうことになりました」とコメントした直後にブーイングが起きたのも、ある意味、今季の結果を象徴していると言える。
そのセレモニーに参加した主力DFのひとり、室屋成は「本来ブーイングされなきゃいけないのは自分たち」と言い切った。
「自分たちにもっと目を向けて、本当の意味で見つめ合って、勝つために何ができるかをもっと考えないといけない」
チーム一丸となって来季は戦えるか。真価が問われるシーズンになる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】