STARTO ENTERTAINMENTが6日、年末年始をまたいだカウントダウンコンサートを、東京ドームにて3年ぶりに開催することを公式サイトで発表しました。

公式サイトでは「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』開催のお知らせ」として、「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」と掲載。

続けて、「日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」とコメントしています。

また、公演名と合わせて、NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人さん、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの12組が記載されています。

年末年始をまたいで開催されていたカウントダウンコンサートは、所属タレントが大勢出演し、ファンから人気を博していましたが、2023年からは開催を見送っていました。