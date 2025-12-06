俳優の小澤征悦が６日放送のＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。妻でＮＨＫアナウンサーの桑子真帆との爛襦璽謄ン瓩鯡世し、司会の明石家さんまを驚かせた。

スタジオ観覧の客から「夫婦円満の秘訣は？」と質問された小澤は「妻がナマケモノが好きなんですよ。ナマケモノのぬいぐるみがあると、つい買っちゃうんですよ。うちに連れて帰って、今１０匹ぐらいいる」と証言。桑子アナはそれぞれに名前をつけるほど溺愛しているそうで、「枕元にあるんですけど、夜寝る前に寝室で妻が人形に話し始めるんですよ」と明かした。

桑子アナがぬいぐるみと話し始めると、小澤も「俺も嫌いじゃないんで、２人で寸劇じゃないですけど」と、そのノリに付き合っているそうで、さんまは「えらい。俺だったら、絶対ぬいぐるみ、その日からタンスに隠すわ」と褒めちぎった。

一方で、さんまは「疲れてる日とかノッてあげられないときあるやん。それでも無理すんの？」と理解できないといった様子。小澤は「俺も仕事が芝居をすることなんで、芝居して疲れて帰って来て、人形でもう一回芝居すると時々『何やってんのかな…？』と思うときはあるんすよ、確かに。まあでも楽しいんでね」と素直な気持ちを語った。

ちなみにその狎７爿瓩離┘鵐妊ングは「奥さんはそれやってると寝ちゃったりするんです」（小澤）とのこと。さんまは「はあ〜。かわいらしいって言えばかわいらしいけどな…」とため息を漏らしていた。