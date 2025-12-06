FRUITS ZIPPER「NHK紅白歌合戦に出演します」報告に祝福ムード ルダハート＆お手振り…ファンサたっぷりで盛り上げる【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】FRUITS ZIPPER、可愛さ全開ステージ
FRUITS ZIPPERのステージは「かがみ」で幕開け。可愛らしいパフォーマンスで会場を盛り上げた。2曲目の「わたしの一番かわいいところ」では、ルダハートやお手振りなど、ファンサービスをしながらセンターステージに移動した。
MCでは一人ひとりが自己紹介。続く人気TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌「はちゃめちゃわちゃライフ！」が撮影可能ということを伝えると、会場からは歓声が。最後には真中まなが「『NHK紅白歌合戦』に出演しますー！」と改めて報告すると、会場は祝福モードに包まれた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開された。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
M1.かがみ
M2.わたしの一番かわいいところ
M3.はちゃめちゃわちゃライフ！
◆FRUITS ZIPPER、可愛さ全開ステージ
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
◆FRUITS ZIPPERセットリスト
