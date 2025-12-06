俳優でモデルの茅島みずきが12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。スラリとした美脚に注目が集まり、「めっちゃ細いよね？」「ものすごい美脚の持ち主」など反響が寄せられた。

【映像】「ものすごい美脚」茅島みずき（全身姿も）

イベントも終盤に差し掛かった頃、「3rd FASHION SHOW STAGE」の「AND COUTURE」ブロックに登場した茅島。身長170センチとスタイル抜群の茅島は、白のダウンジャケット姿で花束を抱きながら、ランウェイを闊歩した。

ミニスカートで登場

視聴者が注目したのは茅島の美脚。ミニスカートで登場した茅島は、スラりとした美脚を惜しげもなく披露しており、視聴者からは「めっちゃ細いよね？」「ものすごい美脚の持ち主」「脚ほっそ！」「美脚！」「極細脚」などと驚きの声が上がった。

茅島は2004年7月6日で現在21歳。長崎県出身。2017年に「アミューズ 全県全員オーディション2017〜九州・沖縄編〜」でグランプリを獲得。2019年4月に「ポカリスエット」のCMに抜擢された。現在数々の映画、ドラマに出演している。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）